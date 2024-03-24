Cumhurbaşkanı Erdoğan: \'Kararını verememiş olanları arayacağız\'

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partililere, "Hala kafası karışık, kararını verememiş eşimiz, dostumuz, komşumuz varsa, eve gidince onları mutlaka arayacağız. Kırgınlık varsa gidereceğiz, kafasında soru işaretleri varsa hepsine tek tek cevap vereceğiz." diye seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde yaptığı konuşmada, yıllık 90 milyon yolcu kapasitesi olan İstanbul Havalimanı'nın geçen yıl 76 milyon yolcu trafiğine ulaştığını, kalan etapların da tamamlanmasıyla İstanbul'un ve havalimanının, yolcu ve yük taşımacılığında dünyada rakipsiz bir konuma geleceğini söyledi.

İstanbul için önemli bir prestij projesi olan Haliç Yat Limanı Kompleksi'nin ilk etabının gelecek aylarda hizmete gireceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çamlıca Televizyon ve Radyo Kulesi, İstanbul'un sembol eserlerinden biri haline geldi. İnşa ettiğimiz tesislerle İstanbul'a yıllık 640 milyon metreküp içme suyu temin ediyoruz." dedi.

Kalabalığa "Yaparsa?" diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinge katılanlardan "AK Parti yapar." yanıtını alınca, "Peki bu zat ne yaptı?" sorusunu yöneltti.

Süleymaniye, Fatih, Mihrimah Sultan, Yavuz Sultan Selim ve Piyale Paşa camilerinin de aralarında olduğu ecdat yadigarı eserlerin restorasyonunu yapıp ihya ettiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Milletimizin 80 yıllık hayalini gerçekleştirip Ayasofya'yı, Allah'a hamdolsun yeniden ibadete açtık. Sultan Fatih'in vasiyetine uygun şekilde bugün Ayasofya-i Kebir Camii'nin minarelerinden günde 5 kez ezanı Muhammedi yükseliyor, kubbelerini aşrı şerifler, tekbirler, salavatlar, Kur'an tilavetleri süslüyor. Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasını inşa ederek, İstanbul'a iftihar vesilesi bir eser daha kazandırdık. Bitmedi, Rami Kışlası'nı restore edip, kütüphane yanında pek çok faaliyetin de yapılabileceği bir kültür merkezine dönüştürdük."

"Şehrimizin son 5 senede yaşadığı irtifa kaybını anlatacağız"

Mitingde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'a yaptığı hizmetlerin yer aldığı video izletildi.

Video gösteriminin ardından konuşmasına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah'ın izniyle, 31 Mart'tan sonra bunlara, büyükşehir ve ilçe belediyelerimizle işbirliği içinde çok daha fazlasını ekleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Bunun için kalan 6 günün çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hanım kardeşlerime özellikle sesleniyorum; unutmayın kale içeriden fethedilir, bu kaleyi siz fethedeceksiniz. Ben size inanıyorum ve bunu başaracaksınız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Hala kafası karışık, kararını verememiş eşimiz, dostumuz, komşumuz varsa eve gidince onları mutlaka arayacağız. Kırgınlık varsa gidereceğiz, kafasında soru işaretleri varsa hepsine tek tek cevap vereceğiz. Önceki seçimlerde başka partilere veya adaylara oy vermiş, ama mevcut yönetimden rahatsız olan kardeşlerimize de ulaşacağız. Trafikten depreme, şehircilikten ulaşıma kadar şehrimizin son 5 senede yaşadığı irtifa kaybını anlatacağız. İstanbul'un, bir 5 sene daha kaybetmeye tahammülünün olmadığını bu kardeşlerimize izah edeceğiz. Böylece kalbi ve oyu kazanılmadık hiçbir İstanbullu kardeşimizi bırakmayacağız."

"31 Mart'ta İstanbul'un bizi mahcup etmeyeceğine inanıyorum"

Sandığa gitmenin, sandıklara sahip çıkmanın fevkalade mühim olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kullanacağınız her bir oy hazine değerindedir, kritik öneme sahiptir. Gerçeklere gözünü kapatıp kendini dev aynasında görenlerin söylemlerine itibar etmemenizi bekliyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na kaybettirmek için uğraşanlara karşı uyanık olunmasını isteyerek, şunları kaydetti:

"Oyunuzun boşa gitmesine, ziyan olmasına, heba ve heder olmasına izin vermeyeceğinize inanıyorum. İstanbul, bir dönem Cumhur İttifakı'nın gölgesinde gezen, fakat şimdi tüm enerjisini ittifakın yara alması için harcayanların oyunlarına gelmez. Çünkü benim İstanbullu hemşehrilerim basiret ve feraset sahibidir. Benim İstanbullu kardeşim kendisi ve şehri için en doğru kararı verecektir. İnşallah bu kararı da gerçek belediyecilikten yana olacaktır. Hangi siyasi partiye mensup olursa olsun, İstanbullu vatandaşlarımın sağduyusuna güveniyorum. 31 Mart'ta İstanbul'un bizi mahcup etmeyeceğine yürekten inanıyorum."

Ramazan gününde, İstanbul'un dört bir yanından sel olup mitinge gelenlere teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılımcıların, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da ebedi azaptan kurtuluş ayı olan ramazanını tebrik edip, "Rabb'im hepimizi sağlık ve afiyet içinde bayrama da kavuştursun diyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazzeli kardeşlerimiz başta olmak üzere şu an zulüm gören, katliama uğrayan, eziyet çeken, feryatları göğü çınlatan tüm mazlumların Allahutaala yar ve yardımcısı olsun. Rabb'im bizlere ve tüm Müslümanlara huzurla, mutlulukla idrak edeceğimiz ramazanlar nasip eylesin. Bu duygularla, büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarımızı sizlere emanet ediyorum." diye konuştu.

(Bitti)