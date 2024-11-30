Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.
Basına kapalı ziyarette Erdoğan, kentteki çalışmalar hakkında Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'den bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer'i kabul etti.
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