Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'in yanında dimdik duruyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, zalimlerin rahatsız olmasına rağmen Türkiye'nin Filistin'e destek vermeye devam edeceğini belirtti. Kandan, gözyaşından ve işgalden beslenen zalimlere karşı dimdik duracaklarını vurgulayan Erdoğan, Filistin'in yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini ifade etti.
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16.07.2024 19:42:23. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'in yanında dimdik duruyoruz - Son Dakika
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