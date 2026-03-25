Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişken yapılan açıklamada, "Liderler, bölgemizdeki son gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda yaşanan helikopter kazası nedeniyle Katar Emiri'ne başsağlığı diledi. Katar Emiri de aynı kaza sebebiyle Cumhurbaşkanımıza başsağlığı dileklerini sundu. Katar Emiri Al Sani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bölgemizdeki savaşı durdurmak için gösterdiği çabalar için teşekkür etti. Al Sani görüşmede, iki ülkenin ekiplerinin sürekli diyalog halinde kalacağını belirtti" ifadelerine yer verildi.