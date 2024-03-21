Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri ve Kilis'te mitinglerde konuşacak - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri ve Kilis'te mitinglerde konuşacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri ve Kilis\'te mitinglerde konuşacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri ve Kilis'te düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek. Kayseri mitingi saat 13.00'te, Kilis mitingi ise saat 16.30'da gerçekleşecek.

21.03.2024 03:09  Güncelleme: 03:11
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri ve Kilis'te Cumhuriyet meydanlarında düzenlenecek mitinglerde konuşacak.

(Kayseri/13.00/Kilis/16.30)

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri ve Kilis'te mitinglerde konuşacak - Son Dakika

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