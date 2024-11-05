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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'a Togg hediye etti

BİŞKEK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a Türkiye'nin yerli otomobili Togg hediye etti. Caparov ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a at hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgız mevkidaşı Sadır Caparov'a Pamukkale beyazı renkte Togg hediye etti. Caparov ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a at hediye etti.