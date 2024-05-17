Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küçük ekipman kredisinin limitini 150 bin liradan 250 bin liraya çıkarıyoruz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küçük işletmelere yönelik verilen ekipman kredisinin limitini 150 bin liradan 250 bin liraya yükseltme kararı aldıklarını açıkladı. Bu adımın, işletmelerin daha fazla yatırım yapabilmesini ve ekonomik büyümeyi desteklemeyi hedeflediği belirtildi.
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17.05.2024 15:55:20. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küçük ekipman kredisinin limitini 150 bin liradan 250 bin liraya çıkarıyoruz. - Son Dakika
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