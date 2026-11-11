Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel ısınma, biyolojik çeşitliliğin yok olması, doğal kaynakların ölçüsüz tüketimi, gıda güvenliğinin tehlikeye düşmesi ve yıkıcı iklim hadiselerine kadar ciddi sorunlarla yüzleşiyoruz" - Son Dakika