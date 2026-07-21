Erdoğan ve Letonya lideri NATO zirvesini görüştü - Son Dakika
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Erdoğan ve Letonya lideri NATO zirvesini görüştü

21.07.2026 19:08
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics ile telefonda görüştü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Letonya ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Rinkevics'i NATO Ankara Zirvesi vesilesiyle Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, müttefiklerin dayanışma ruhunun açık biçimde tezahür ettiği bu tarihi NATO Zirvesi'nde alınan kararların hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin NATO bünyesinde Baltık bölgesinin güvenliğine de büyük önem verdiğini ve bu kapsamda katkılarını yoğunlaştırdığını belirterek, başta savunma sanayii olmak üzere birçok alanda Türkiye ile Letonya arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesini arzu ettiğini vurguladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Erdoğan ve Letonya lideri NATO zirvesini görüştü - Son Dakika

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