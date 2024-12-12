Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile Bir Araya Geldi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Orban, tokalaşarak poz verdi.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto da hazır bulundu.