Cumhurbaşkanı Erdoğan, maden işçisinin ailesini arayarak başsağlığı diledi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında hayatını kaybeden Adnan Keklik'in ailesini ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aileyi arayarak başsağlığı ve sabır dileklerini ilettiğini bildirdi.
İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen heyelanın ardından toprak altından çıkarılan Keklik'in (42) cenazesine katılan Bakan Işıkhan, ardından aileyi taziye evinde ziyaret etti.
Ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Işıkhan, şunları kaydetti:
"Merhum maden işçisi Adnan (Keklik) kardeşimizin kıymetli ailesini taziye evinde ziyaret ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, merhumun kardeşini arayarak başsağlığı ve sabır dileklerini iletti. Adnan kardeşimize bir kez daha Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."
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