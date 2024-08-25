Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü kutladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda konuşan Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, şanlı zaferin yıl dönümünü kutladı.

Hep birlikte Anadolu'ya sahip çıkacaklarını belirten Yıldız, "Ecdadımız, Anadolu'yu vatan olarak bıraktı. Şimdi hep birlikte bu topraklarda Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın bin yıllık tarih referansıyla tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyoruz. Hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nı inşa ediyoruz. Ne mutlu bize. Bu, büyük bir şereftir. 'Dünya duysun' diyoruz." dedi.

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'yi unutmadıklarını söyleyen Yıldız, şunları kaydetti:

"Bu yıl oklarımızı Gazze'nin, Filistin'in bağımsızlığı için attık. Burada kalbimiz Gazze için atıyor. Gazze'ye, Filistinli kardeşlerimize buradan selam olsun. Cumhurbaşkanı'mız alana teşrif edecek, hep birlikte yeniden bir ahitleşmede bulunacağız. Sultan Alparslan'a, onun ordusuna fatihalar okuyacağız. Var olsun vatanımız, var olsun bayrağımız, var olsun milletimiz, var olsun devletimiz, var olsun birliğimiz, var olsun beraberliğimiz, var olsun kardeşliğimiz, var olsun istiklalimiz, var olsun istikbalimiz, var olsun Ahlat, var olsun Bitlis, var olsun Türkiye."

Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez de tarihten alınan ilhamı gelecek kuşaklara aktarmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Belediyecilikte en büyük referanslarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ifade eden Gülmez, "Sizler ve kadrolarınız yüksek bir motivasyon ve inanmışlık haline sahipsiniz. Biz de Ahlat'ta bu inanmışlığa sahibiz. Sizin önderliğinizde, izinizde ilerliyoruz." dedi.