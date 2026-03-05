Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim ile Görüştü - Son Dakika
Son Dakika Logo

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim ile Görüştü

05.03.2026 17:19
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefonda görüştü. Görüşmede İran'da başlayan ve bölgeyi içine alan çatışma ortamının Türkiye tarafından yakından takip edildiği, çatışmaların uzamasının bölgeyi daha zorlu süreçlere sokabileceği, Türkiye'nin diplomasinin yeniden devreye alınması için çalıştığı ve liderlerle barış odaklı temaslarının süreceğini belirttiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda görüşmeye ilişkin şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye ile Malezya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanımız görüşmede Türkiye-Malezya iş birliğinin her alanda mükemmel seviyede seyrettiğini, ilişkileri daha da geliştirmek için çalıştıklarını belirtti."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'da başlayan ve bölgemizi içine alan çatışma ortamının Türkiye tarafından yakından takip edildiğini, çatışmaların uzamasının bölgeyi daha zorlu süreçlere sokabileceğini, Türkiye'nin diplomasinin yeniden devreye alınması için çalıştığını, liderlerle barış odaklı temaslarının süreceğini ifade etti."

Kaynak: ANKA

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
