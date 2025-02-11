Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanlık Ofisi'nde resmi törenle karşılandı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanlık Ofisi'nde resmi törenle karşılandı

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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanlık Ofisi'nde resmi törenle karşılandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Malezya'da, Başbakan Enver İbrahim tarafından Başbakanlık Ofisi'nde resmi törenle karşılandı.

11.02.2025 07:00
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanlık Ofisi'nde resmi törenle karşılandı

PUTRAJAYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Malezya'da, Başbakan Enver İbrahim tarafından Başbakanlık Ofisi'nde resmi törenle karşılandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanlık Ofisi'nde resmi törenle karşılandı - Son Dakika

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