- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanlık Ofisi'nde resmi törenle karşılandı
PUTRAJAYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Malezya'da, Başbakan Enver İbrahim tarafından Başbakanlık Ofisi'nde resmi törenle karşılandı.
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