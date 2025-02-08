Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan'a resmi ziyaretlerde bulunacak - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan'a resmi ziyaretlerde bulunacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 10-13 Şubat tarihlerinde Malezya, Endonezya ve Pakistan'a resmi ziyaretlerde bulunacağını bildirdi.

08.02.2025 18:16
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 10-13 Şubat tarihlerinde Malezya, Endonezya ve Pakistan'a resmi ziyaretlerde bulunacağını bildirdi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, davetlere icabetle 10-13 Şubat tarihlerinde Malezya, Endonezya ve Pakistan'ı ziyaret edeceğini belirtti.

Ziyaretler kapsamında yapılacak görüşmelerde, anılan ülkelerle ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceğini ifade eden Altun, mevcut işbirliklerinin somut projelerle daha ileriye taşınmasını teminen müşterek adımların belirleneceğini kaydetti.

Altun, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, kapsamlı stratejik ortağımız olan Malezya'yı ziyaretlerinin ardından Endonezya ve Pakistan'da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantılarına muhataplarıyla birlikte başkanlık edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaret edeceği ülkelerle ikili ahdi zeminin güçlendirilmesi amacıyla çeşitli alanlarda anlaşmaların imzalanması ve iş çevreleriyle bir araya gelinmesi öngörülmektedir. Görüşmelerde ayrıca, Gazze başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanmaktadır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan'a resmi ziyaretlerde bulunacak - Son Dakika

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