Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin mitinginde halka seslenecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Mersin mitinginde halka seslenecek.
(Mersin/14.00)
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir şahıs, ailesinin yaşadığı daireyi benzin dökerek ateşe verdi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kadın hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından bir kadın sokak ortasında sinir krizi geçirdi. Şahsın madde bağımlısı olduğu iddia edildi.
Kadıköy Koşuyolu'nda bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının elektrik arızasıyla ilgili olduğu belirlendi. İş yeri sahibinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Polis ekipleri de güvenlik tedbirleri alarak olay yerinde önlem aldı. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları yapıldı.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucunda imalathanede bulunan bazı malzemeler kullanılamaz hale geldi.
Kars'ta bahar hazırlıkları yapılırken beklenmedik bir şekilde mart ayında yoğun kar yağışı başladı. Vatandaşlar kar yağışına hazırlıksız yakalandı ve şaşkınlık yaşadı. Hava sıcaklığının eksi 5 derece olduğu kentte kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
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