Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin mitinginde halka seslenecek - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin mitinginde halka seslenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin mitinginde halka seslenecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Mersin mitinginde halka seslenecek.

07.03.2024 01:57  Güncelleme: 01:59
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Mersin mitinginde halka seslenecek.

(Mersin/14.00)

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Mersin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin mitinginde halka seslenecek - Son Dakika

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