Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar, bunun hesabını hem bu dünyada Türk mahkemelerine hem de Mahkeme-i Kübra'da Yaradan'a verecektir"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar, bunun hesabını hem bu dünyada Türk mahkemelerine hem de Mahkeme-i Kübra'da Yaradan'a verecektir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar, bunun hesabını hem bu dünyada Türk mahkemelerine hem de Mahkeme-i Kübra'da Yaradan'a verecektir"
Kaynak: AA