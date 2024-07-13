Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması'na Katılımı Önemsiyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması'na Katılımı Önemsiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Mustafa Cambaz 3. Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, yarışmaya katılanları tebrik etti ve yarışmanın yeni kabiliyetlerin keşfine imkan sağlayacağına inandığını belirtti. Erdoğan, ayrıca sanatın güzellikleri göstermek ve güzel olanı görmek düşüncesiyle üretildiğini vurguladı.

13.07.2024 19:36
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mustafa Cambaz fotoğraf yarışmasının şehidimizin ismini yaşatma yanında asıl yeni kabiliyetlerin keşfine imkan sağlayacağına inanıyorum. Yarışmamıza ülkemizin her köşesinden fotoğrafların katılımını bunun bir işareti olarak görüyorum." dedi.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Şehit Mustafa Cambaz 3. Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki yıl önce düzenlenen birinci ödül töreninde, yarışmanın kalıcı olmasını ümit ve arzu ettiğini dile getirdiğini söyledi.

Albayrak Medya Grubu'nun o gün kendilerine verdiği sözü büyük bir kararlılıkla yerine getirdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Şafak gazetesine hem yarışmayı kurumsallaştırdığı hem Mustafa Cambaz'ın hatırasına sahip çıktığı hem de böyle anlamlı bir günde, böyle anlamlı bir mekanda kendilerini buluşturduğu için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Mustafa Cambaz'ın kendisinden sonra gelen genç yeteneklere yol göstermeye, ilham kaynağı olmaya devam ettiğini vurgulayarak, FETÖ'cü hainler tarafından şehit edilen Cambaz'ı bir kez daha rahmetle, şükranla yad ettiğini belirtti.

Cambaz'ın ailesine, sevenlerine ve Yeni Şafak gazetesine bir kez daha sabır dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İki gün sonra 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci yıl dönümü. Ölüm kusan silahlara göğsümüzü siper ederek destan yazdığımız o gece, merhum Mustafa Cambaz'la beraber 252 vatan evladını şehit verdik. 15 Temmuz gecesi isimlerini tarihe ve kalbimize yazdıran şehitlerimizin yanı sıra terörle mücadelede ve sınır ötesi operasyonlarda toprağa düşen kahramanlara da Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Aynı gaye uğrunda çarpışırken yaralanan gazilerimize ise şükranlarımı sunuyor, Rabb'im hepsinden razı olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her zaman belirttiği gibi marifetin iltifata tabi olduğunu, hangi alanda olursa olsun ehline hak ettiği değerin verilmesi gerektiğini, taltif ve takdir etmenin son derece mühim olduğunu kaydetti.

Mükafatı verilen her başarının çok daha büyük atılımların, daha kaliteli, daha nitelikli çalışmaların müjdecisi olacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mustafa Cambaz fotoğraf yarışmasının şehidimizin ismini yaşatma yanında asıl yeni kabiliyetlerin keşfine imkan sağlayacağına inanıyorum. Yarışmamıza ülkemizin her köşesinden fotoğrafların katılımını bunun bir işareti olarak görüyorum. Bu yılki Mustafa Cambaz fotoğraf yarışmasına katılan ve dereceye giren tüm kardeşlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Vizörün arkasına sadece gözünü değil gönlünü de yerleştiren, eserleriyle kalplerimizle birlikte gözümüze de hitap eden tüm fotoğrafçılarımıza, elinize, yüreğinize, gönlünüze ve gözünüze sağlık diyorum. İnşallah daha nice yıllar, nice güzel fotoğraflar çekmeye devam edersiniz."

Necip Fazıl Kısakürek'ın "Anladım işi, sanat Allah'ı aramakmış, Marifet bu, gerisi yalnız çelik çomakmış." ifadelerini kullandığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hangi dalda olursa olsun, bizim sanat anlayışımızın temelinde güzel olanı görmek ve güzellikleri göstermek düşüncesi vardır. Aslında gönülle üretilen, sabırla ve fedakarlıkla üretilen, el emeği, göz nurunun nakşedildiği her güzel şey sanattır." diye konuştu.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Kültür Sanat, Politika, Güncel, Son Dakika

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