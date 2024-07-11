Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sırasında İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi. Görüşmede, iki lider arasında ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel konuların ele alınması konuları ele alındı. Erdoğan, Starmer ile yapılan görüşmenin verimli geçtiğini belirtti.
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11.07.2024 22:21:23. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüştü - Son Dakika
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