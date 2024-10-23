Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Genel Sekreteri Rutte ile telefonda görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Rutte görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) yönelik terör saldırısı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ve dayanışma mesajlarını iletti.