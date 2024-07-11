Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nin gerçekleştirildiği İtalya'da, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-İtalya ilişkileri ve NATO'nun güncel konuları ele alındı.
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11.07.2024 02:05:16. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü - Son Dakika
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