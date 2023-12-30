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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Necip Fazıl Ödülleri Türkiye'nin değerlerine sahip çıkıyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Necip Fazıl Ödülleri Türkiye'nin değerlerine sahip çıkıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri ile sadece büyük şaire vefa borcunu ödemekle kalmayıp aynı zamanda Türkiye'nin değerlerine de sahip çıktıklarını belirtti. Erdoğan, ödüllerin büyük başarıların müjdecisi olduğunu ve hüner sahiplerini takdir ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Necip Fazıl Ödülleri Türkiye\'nin değerlerine sahip çıkıyor
30.12.2023 - 22:59,
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri ile sadece büyük şaire vefa borcunu ödemekle kalmayıp aynı zamanda Türkiye'nin değerlerine de sahip çıktıklarını belirterek, "Ödüllendirilen her başarının daha büyük başarıların müjdecisi olacağının inancıyla hüner sahibini takdir ve taltif etmeye çalışıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri'nde, Necip Fazıl Kısakürek'in manevi mirasını yaşatma amacıyla verdikleri ödüllerin 10'uncusunda üstadın hatırasına sahip çıkıldığı için herkese teşekkür etti.

Erdoğan, bu yıl Kısakürek'in vefatının 40'ıncı yıl dönümü olduğunu, büyük şair, mütefekkir, dava ve aksiyon adamı Necip Fazıl Kısakürek'i bir kez daha rahmetle yad ettiğini söyledi.

Kaleme aldığı eserleriyle zor zamanlarda verdiği mücadelesiyle ömrü boyunca sergilediği dik ve dirayetli duruşuyla merhum Kısakürek'in mümtaz bir şahsiyet olduğunu belirten Erdoğan, "Necip Fazıl 'Büyük Doğu Davası' için fikir çilesi çeken, şiirden nesire, tiyatrodan hikayeye, romandan denemeye, edebiyatın her alanında eserler veren velut, yiğit, yürekli bir münevverdi." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bu vesileyle iki ay önce ebediyete yolcu ettikleri üstadın emaneti Mehmet Kısakürek'i de burada rahmetle andığını dile getirerek, Mehmet Kısakürek ile son olarak haziran ayında yine burada düzenlenen "40 Yıl, 40 Eser" etkinliğinde bir araya geldiklerini belirtti.

"Yeni yetişen gençler üstatlarından devraldıkları emaneti daha da yüceltecek"

Geçmiş yıllarda Necip Fazıl Ödülleri takdim edilen ve hayatını kaybeden Nuri Pakdil, Prof. Dr. Teoman Duralı, Rasim Özdenören, Ahmet Özalp, Prof. Dr. Nevzat Atlığ'ı da rahmetle yad eden Erdoğan, "İlim, edebiyat, kültür ve sanat alanlarında ekol haline gelmiş değerlerimizin vefatları, geride doldurulması çok güç boşluklar bırakıyor. Biraz önce isimlerini saydığım kültür sanat erbabımızın kıymetini onların yokluğunda daha iyi anlıyoruz, daha net görebiliyoruz. Yeni yetişen gençlerimizin üstatlarından devraldıkları emaneti hakkıyla taşıyıp daha da yücelterek kendilerinden sonrakilere en güzel şekilde teslim edeceklerine inanıyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri'nin bu noktada çok önemli bir rol üstlendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu ödüllerle sadece büyük şairimize vefa borcumuzu ödemekle kalmıyor aynı zamanda Türkiye'nin değerlerine de sahip çıkıyoruz. Ödüllendirilen her başarının daha büyük başarıların müjdecisi olacağının inancıyla hüner sahibini takdir ve taltif etmeye çalışıyoruz. Necip Fazıl Ödülleri ilk gündeme geldiğinde Star gazetesinden ödül programının geliştirilerek mutlaka devam ettirilmesini istemiştim. TürkMedya Grubu'muz ödüllerin kurumsallaşmasını sağlayarak gerçekten başarılı bir sınav verdi. Kendilerini hem bizi mahcup etmedikleri hem de bize mahcup olmadıkları için gönülden tebrik ediyorum."

(Sürecek)

Kaynak: AA
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