Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan Barzani ile telefonda görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgedeki çatışma süreci ve son gelişmeler ele alındı.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgemizdeki çatışma süreci ve son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konutuna düzenlenen saldırı nedeniyle Neçirvan Barzani'ye geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanımız görüşmede, Türkiye'nin bu ve benzeri saldırıların daima karşısında olduğunu, bölgemizde yaşanan çatışmaların bir an önce durması gerektiğini belirtti" ifadeleri kullanıldı.