Erdoğan: Tarım ve toprak kutsal nimetimizdir - Son Dakika
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Erdoğan: Tarım ve toprak kutsal nimetimizdir

03.07.2026 16:01
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İSTANBUL'da düzenlenen 5'inci Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Toprağın bitirdiği her ürünü, sudaki, karadaki, havadaki her canlıyı Allah'ın nimeti olarak gören, nimeti ise aziz bilen bir medeniyetin mensuplarıyız.

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Hadican EROL/İSTANBUL, - İSTANBUL'da düzenlenen 5'inci Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Toprağın bitirdiği her ürünü, sudaki, karadaki, havadaki her canlıyı Allah'ın nimeti olarak gören, nimeti ise aziz bilen bir medeniyetin mensuplarıyız. Bizim inanç ve kıymet manzumemizde, insanın insan üzerinde nasıl hakkı varsa, nimetin de insan üzerinde hakkı vardır. Medeniyet kodlarımızda nimete nankörlük etmek, ayıpların en büyüğüdür" dedi.

'NİMETİN HUKUKUNU GÖZETMEK EN YÜCE ERDEMLERDEN BİRİDİR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nimeti vesile kılarak Allah'ya şükretmek, nimetin hukukunu gözetmek ise en yüce erdemlerden biridir. Modern dünyanın aklına yeni gelen toprağı koruyarak tarım meselesi, bizim binlerce yıllık tecrübemizin adeta özü ve özetidir. Toprak için 'ana' tabirini kullanmamız laf olsun diye değildir. Şehirlerimizi 'bağlar içinde' gösteren türküler, boşuna yakılmamıştır. 'Ne ekersen onu biçersin' sözü, milli hafızamıza boşuna kazınmamıştı. Anadolu irfanının en müstesna temsilcilerinden Aşık Veysel, 'Dost dost diye nice sine sarıldım. Benim sadık yarim kara topraktır. Beyhude dolandım, boşa yoruldum. Benim sadık yarim kara topraktır. Koyun verdi, kuzu verdi, süt verdi. Yemek verdi, ekmek verdi, et verdi. Kazma ile dövmeyince kıt verdi. Benim sadık yarim kara topraktır' derken hem kültürümüze hem de toprakla hukukumuza işte bu yönüyle bağlılığa işaret ediyor" diye konuştu.

'TARIM İNSANLIĞIN GELECECEĞİ İÇİN ÖNEMLİDİR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakınız burada ibretlerle dolu bir kıssayı sizlerle paylaşmak isterim. Büyük bir tüccar, kuraklık mevsiminde zor durumda kalan yaşlı bir çiftçiye gider. Şöyle bir teklifte bulunur. 'Gel, bu tarlayı bana ver. Tüm borçlarını sileyim. Üstüne de para vereyim' der. Yaşlı çiftçi toprağına bakar ve tüccara şu cevabı verir: 'Oğul, sen benim borcumu silersin, ama bu toprak her bahar benim açlığımı siler. Sen parayı bir kere verirsin, toprak bana her yıl ekmek verir. Ben tarlayı sana satarsam, önümüzdeki yıl borcum olmaz ama yiyecek ekmeğim de olmaz.' Bu söz üzerine tüccar ısrarından vazgeçer. Evet, tarım hem insan için hem de insanlığın geleceği için bu derece önemlidir, hayatidir, yeri doldurulamazdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Erdoğan: Tarım ve toprak kutsal nimetimizdir - Son Dakika

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