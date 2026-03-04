Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Halisdemir'in şehit olduğu noktadaki anıtın önünde dua etti - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Halisdemir'in şehit olduğu noktadaki anıtın önünde dua etti

04.03.2026 22:47
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda şehit olduğu noktada bulunan anıtın önünde dua etti.

Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda "Mehmetçik ile iftar" programında bir araya geldi.

Programın ardından Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in şehit olduğu noktada bulunan anıtın önünde dua etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, Halisdemir ve tüm şehitler için Fatiha okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de eşlik etti.

