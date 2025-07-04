Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti.
Azerbaycan'ın Hankendi şehrinde düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunuyor.
Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hankendi Kongre Merkezi'nde Pakistan Başbakanı Şerif'le bir araya geldi.
Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü - Son Dakika
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