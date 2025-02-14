Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da resmi yemeğe faytonla gittiErdoğan'ın Pakistan ziyareti İran basınındaİran: "Pakistan ve Türkiye liderleri,...

Güncel

Suriye\'de şehit olan uzman çavuş ile ilgili kahreden detay

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da resmi yemeğe faytonla gitti

Erdoğan'ın Pakistan ziyareti İran basınında

İran: "Pakistan ve Türkiye liderleri, stratejik iş birliğini güçlendirme anlaşması imzaladılar"

İSLAMABAD - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan temasları kapsamında Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari tarafından onuruna verilen resmi yemeğe faytonla gitmeyi tercih etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya turu kapsamında Malezya ardından da Endonezya'yı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan turunun son durağı ise Pakistan oldu. Temaslarda bulunmak üzere geldiği Pakistan'da, Başbakan Şahbaz Şerif tarafından resmi törenle karşılandı. Törenin ardından ikili ve heyetler arası görüşmeye geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şerif, daha sonra Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı'na katıldı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şerif, "Stratejik Ortaklığın Derinleştirilmesi, Çeşitlendirilmesi ve Kurumsallaştırılması" bildirisine imza atarken, iki ülke arasında ticaret, finans, savunma, bilim ve teknoloji, enerji, bilgi ve yayıncılık, eğitim, sağlık, gıda güvenliği, su kaynakları ve din işleri gibi

alanlarda 24 iş birliği anlaşması da imzalandı. İmza töreninin hemen ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, Pakistan'la işbirliğinin ve ilişkilerin arttırılacağı mesajlarını verdi. Gazze'de yaşananlar ve Filistinlilerin mücadelesine yönelik ifadeleriyle de dünyaya seslenen Erdoğan, Pakistan-Türkiye İş Forumu'ndaki konuşmasında iş adamlarına seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan temaslarının son kısmında ise İslamabad'da, Cumhurbaşkanlığı Binası'nda Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile bir araya geldi ve İslamabad'da Pakistan kuvvet komutanlarını kabul etti.

Erdoğan'dan liderlere TOGG hediyesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asta turu kapsamında geldiği Malezya'da Başbakan Enver İbrahim'e TOGG aracını hediye etmişti. Erdoğan ve İbrahim hediye edilen TOGG ile test sürüşüne çıktı. Erdoğan ve İbrahim'in araç içerisindeki diyalogları gülümsetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Subianto'ya TOGG aracı hediye etti. Erdoğan ile Subianto, teslim töreninde aracın önünde poz verdi. Subianto'ya araç hakkında bilgi veren Erdoğan, "Kullandığın zaman süper olduğunu göreceksin. Ses falan duyamazsın" ifadelerini kullandı. Subianto ise Erdoğan'a teşekkür etti.

Pakistan'da ise Pakistan'da Başbakan Şahbaz Şerif ve Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari'ye Togg aracı hediye etti.

Erdoğan, resmi yemeğe faytonla gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi ziyareti sırasında Pakistan'da onuruna yemek verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari tarafından onuruna verilen resmi yemeğe faytonla gitti. Erdoğan'a faytonda Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif eşlik etti.

Şerif'ten Erdoğan'a Türkçe paylaşım: "Yaşasın Pakistan-Türkiye kardeşliği"

Pakistan Başbakanı Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pakistan temaslarını tamamlamasının ardından ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teşekkürlerini sunan Şahbaz Şerif, "Pakistan halkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pakistan-Türkiye kardeşlik bağlarına olan sarsılmaz bağlılığına derinden değer vermekte ve takdir ediyor. Bu tarihi ziyaret sırasında alınan önemli kararların ikili işbirliğimizi yeni seviyelere taşıyacağından eminim. Bu barış, ilerleme ve refah yolculuğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın bir şekilde çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Şerif paylaşımını Türkçe olarak "Yaşasın Pakistan-Türkiye kardeşliği" ifadeleri ile sonlandırdı.

"Erdoğan yalnızca Türkiye'nin değil, İslam dünyasının lideri"

Şahbaz Şerif, dün gerçekleştirilen Türkiye-Pakistan İş Forumu'nda yaptığı konuşmada ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben "Burada çok büyük bir lider var, sadece Türkiye'nin değil, İslam dünyasının lideri. Liderliğinden ve niteliklerinden çok büyük onur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın ziyareti İran basınında

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pakistan'a resmi ziyaretiyle eş zamanlı olarak iki ülke arasında 7. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı gerçekleştirildi ve taraflar, stratejik iş birliğini güçlendirme anlaşması da dahil olmak üzere 24 anlaşma imzaladılar. IRNA'nın Pakistan Ulusal Televizyonundan aktardığı habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üst düzey bir siyasi ve ekonomik heyetle İslamabad'a vardı ve Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Başbakan Şahbaz Şerif tarafından karşılandı. Haberde, Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şerif'in iki ülke heyetleri, İslamabad'daki Başbakanlık Sarayı'nda 7. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı kapsamında resmi bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi. İki ülke liderlerinin stratejik iş birliğini güçlendirme anlaşmasını da imzaladığı vurgulanan haberde Şahbaz Şerif ve Erdoğan'ın katılımıyla, Pakistan ve Türkiye arasındaki savunma, enerji, ticaret, tarım ve turizm gibi alanlarda iş birliğini genişletmeye yönelik 24 anlaşma ve iş birliği belgesi imzalandığı bildirildi.