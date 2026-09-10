Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin kadın belediye başkanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin kadın belediye başkanlarıyla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin kadın belediye başkanlarıyla bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin kadın belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin kadın belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

AK Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kadın belediye başkanlarımızı kabul etti" ifadesine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulünde bir süredir CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılacağı söylenen Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı da yer aldı.

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin kadın belediye başkanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika

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