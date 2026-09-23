Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan'ı kabulünde, Türkiye'nin Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinde karşılıklı adımlar atılmasını memnuniyetle karşıladığını ifade ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan'ı kabulünde, Türkiye'nin Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinde karşılıklı adımlar atılmasını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan'ı kabulünde, Türkiye'nin Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinde karşılıklı adımlar atılmasını memnuniyetle karşıladığını ifade etti
Kaynak: AA