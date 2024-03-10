Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diledi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan ayının İslam alemi ve Türk milleti için hayırlara vesile olmasını diledi. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan ramazan ayının İslam alemi ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun.

10.03.2024 22:05
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan ayının İslam alemi ve Türk milleti için hayırlara vesile olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan ramazan ayının İslam alemi ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diledi - Son Dakika

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