Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya-Ukrayna barışı için İstanbul'da müzakere masasını yeniden kurmaya hazırız - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya-Ukrayna barışı için İstanbul'da müzakere masasını yeniden kurmaya hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya-Ukrayna barışı için İstanbul\'da müzakere masasını yeniden kurmaya hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna) Barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurmuş olduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye de hazırız"

28.02.2024 18:05
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna) Barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurmuş olduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye de hazırız"

Kaynak: AA

İstanbul, Ukrayna, Rusya, Güvenlik, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya-Ukrayna barışı için İstanbul'da müzakere masasını yeniden kurmaya hazırız - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya-Ukrayna barışı için İstanbul'da müzakere masasını yeniden kurmaya hazırız - Son Dakika
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