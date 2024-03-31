Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 00.30'da vatandaşlara hitap edecek

CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir'den Seçim Sonuçlarına İlişkin Değerlendirme

CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, elde edilen seçim sonuçlarının herkesin başarısı olduğunu söyleyerek Türkiye'de önemli bir mesaj verildiğini belirtti. Özdemir, Nilüfer'in kazandığını ifade etti.