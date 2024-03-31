Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 00.30'da vatandaşlara hitap edecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 00.30'da vatandaşlara hitap edeceğini bildirdi.
Altun, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile ilgili saat 00.30'da AK Parti Genel Merkezi'nde vatandaşlara sesleneceğini belirtti.
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CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, elde edilen seçim sonuçlarının herkesin başarısı olduğunu söyleyerek Türkiye'de önemli bir mesaj verildiğini belirtti. Özdemir, Nilüfer'in kazandığını ifade etti.
AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından yaptığı açıklamada, halkın iradesine saygının önemine vurgu yaparak, belediye başkanlarını tebrik etti ve Kayseri'ye hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.
Yozgat'ta resmi olmayan sonuçlara göre seçimi Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan adayı Kazım Arslan kazandı. Arslan, seçim zaferini kutlayarak yeni dönemin başlayacağını ve tüm Yozgatlılara hizmet edeceğini belirtti.
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