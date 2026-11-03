Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayi stratejik ortaklığımızın somut neticeler verdiği alanların başında geliyor. Görüşmede, Fırtına obüsleri ve Altay tankı gibi başarılı müşterek projelerin sayısının artırılması gereğine işaret ettik."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayi stratejik ortaklığımızın somut neticeler verdiği alanların başında geliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayi stratejik ortaklığımızın somut neticeler verdiği alanların başında geliyor. Görüşmede, Fırtına obüsleri ve Altay tankı gibi başarılı müşterek projelerin sayısının artırılması gereğine işaret ettik."
Kaynak: AA