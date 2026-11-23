Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Savunma sanayisinde KIZILELMA ve EJDERHA) Bunlar sadece birer başlangıç. İnşallah çok daha gelişmişini, çok daha güçlüsünü de yapacağız"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Savunma sanayisinde KIZILELMA ve EJDERHA) Bunlar sadece birer başlangıç. İnşallah çok daha gelişmişini, çok daha güçlüsünü de yapacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Savunma sanayisinde KIZILELMA ve EJDERHA) Bunlar sadece birer başlangıç. İnşallah çok daha gelişmişini, çok daha güçlüsünü de yapacağız"
Kaynak: AA