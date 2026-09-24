Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Trump'la ilişkimiz Türkiye-ABD ilişkilerine de ivme kazandırdı. İki ülke işbirliği, bir önceki yönetim dönemine nazaran hayli mesafe almış durumda"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Trump'la ilişkimiz Türkiye-ABD ilişkilerine de ivme kazandırdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Trump'la ilişkimiz Türkiye-ABD ilişkilerine de ivme kazandırdı. İki ülke işbirliği, bir önceki yönetim dönemine nazaran hayli mesafe almış durumda"
Kaynak: AA