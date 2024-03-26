Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendilerine hüsnüniyetle oy veren seçmenlerinin iradesini işporta malı gibi sürekli birilerine peşkeş çekiyorlar"
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendilerine hüsnüniyetle oy veren seçmenlerinin iradesini işporta malı gibi sürekli birilerine peşkeş çekiyorlar - Son Dakika
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Sivas'ın sanayi sektöründe 2023 verilerini paylaştı. Sivas, 2022'ye göre iyi bir performans sergileyerek sanayi kapasite rapor sayısını ve istihdamı artırdı. 2023 yılında Sivas'ta 364 sanayi kapasite raporuna sahip tesis bulunurken, bu tesislerde çalışan kişi sayısı 15 bin 180'e yükseldi. Sivas'ta sanayi sektöründe istihdam ise bir önceki yıla göre yüzde 6,80 oranında artış gösterdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Edirne'de yaptığı konuşmada, seçmenlere hitap ederek, kendisine oy vermelerini istedi. Akşener, ayrıca partisinin belediye başkan adayı Hamdi Sedefçi'ye destek çağrısında bulundu ve emeklilerin gelirlerinin artırılması gerektiğini vurguladı. Akşener, ayrıca öğretmen atamaları ve mülakat sistemi konusunda da görüşlerini paylaştı.
İYİ Parti Eyüpsultan Belediye Meclis Üyesi Adayı Güniz İlayda Keskin, adaylıktan ve partisinden istifa ettiğini açıkladı. Keskin, CHP Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Mithat Bülent Özmen'e destek vereceğini duyurdu.
Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından Oğuzeli ilçesinde bir iş yerinde yapılan operasyonda, sahte deterjan üretimine yönelik büyük bir miktar ürün ele geçirildi. Operasyonda, 11 kilogram sahte toz deterjan ve 150 litre sahte şampuan bulunarak el konuldu. Olayla ilgili şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Taşova'da düzenlenen 60. Kütüphane Haftası programında, yapay zeka temelli akıllı kütüphaneler teması üzerine konuşmalar yapıldı. İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Mine Sayan, kütüphanelerin bilgiye ulaşma ve paylaşmanın önemini vurguladı. Programda öğrencilerin şiir okuması ve tiyatro gösterileri de gerçekleştirildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen operasyonda, 5 kilo 577 gram esrar, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin az olduğunu belirterek, AK Parti ve MHP'ye tepki gösterdi.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde minibüs ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Kaza, Halide Sert Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Traktör sürücüsü ağır yaralanırken, minibüste bulunan 3 kişi de yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak traktör sürücüsü kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Samsun'da düzenlenen 60. Kütüphane Haftası programında konuşan Samsun İl Kültür Turizm Müdür Vekili Hasan Kılıçaslan, kütüphaneciliğin tarihçesini anlattı ve günümüzde kütüphanelerin geliştiğini vurguladı. Programda ayrıca öğrencilerin skeç gösterisi ve halk müziği dinletisi de yer aldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Silivrikapı Anne Çocuk Merkezi'ni ziyaret ederek kadınların ve çocukların bir arada zaman geçirebileceği merkezleri desteklediklerini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?