Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendilerine hüsnüniyetle oy veren seçmenlerinin iradesini işporta malı gibi sürekli birilerine peşkeş çekiyorlar"

Sivas Sanayi Sektöründe İstihdam Artışı Yaşadı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Sivas'ın sanayi sektöründe 2023 verilerini paylaştı. Sivas, 2022'ye göre iyi bir performans sergileyerek sanayi kapasite rapor sayısını ve istihdamı artırdı. 2023 yılında Sivas'ta 364 sanayi kapasite raporuna sahip tesis bulunurken, bu tesislerde çalışan kişi sayısı 15 bin 180'e yükseldi. Sivas'ta sanayi sektöründe istihdam ise bir önceki yıla göre yüzde 6,80 oranında artış gösterdi.