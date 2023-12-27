 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesiyle görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesiyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör saldırısında şehit düşen Denizlili Uzman Çavuş Mehmet Serinkan'ın ailesiyle görüşerek acılarını paylaştı. Şehidin engelli kız kardeşi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini duyunca mutlu oldu.

27.12.2023 - 09:35,
Abone Ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesiyle görüştü

Şehidin engelli kız kardeşi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini duyunca mutlu oldu

DENİZLİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör saldırısında şehit düşen Denizlili Uzman Çavuş Mehmet Serinkan'ın ailesiyle görüşerek acılarını paylaştı. Şehidin engelli kız kardeşi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini duyunca mutlu oldu.

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan 6 askerden birisi olan 32 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan'ın cenazesi, memleketi Denizli'nin Tavas ilçesinde toprağa verildi. Törene askeri üniformayla katılan Çilem Serinkan, eşinin Türk bayrağına sarılı tabutuna dakikalarca sarılırken, alana tekerlekli sandalyeyle getirilen şehidin 23 yaşındaki engeli kardeşi Büşra Serinkan da ağabeyinin fotoğrafına bakarak gözyaşı döktü. Şehit askere son görevlerini yapan eşi ve kardeşinin yaşadıkları acı görenlerin içini sızlattı.

Şehidi sonsuzluğa uğurlayan binlerce kişiden birisi olan AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, törenin ardından şehit ailesini Tavas'a bağlı Yorga Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret etti. Aileye taziyelerini ileten Zeybekci, baba Ali Serinkan'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştürdü.

Baba Ali ve anne Rabia Serikan başta olmak üzere tüm aileye başsağlığı dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradan tüm kardeşlerimizin özellikle temennileri, bizi cennetinde kavuşturmasıdır. Rabbim yar ve yardımcınız olsun" diyerek, ailenin acısını paylaştı. Taziye dilekleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden baba Ali Serinkan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duasına "Amin" diyerek karışık verdi.

Çok sevdiği Erdoğan'ın sesini duydu

Babayla görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinin sesini duymak isteyen şehidin kız kardeşi Büşra'nın da isteğini geri çevirmedi. Zeybekci'nin yardımıyla Erdoğan ile görüşen Büşra, "Sayın Cumhurbaşkanım ben sizin hayranınızım, ben sizi çok seviyorum" derken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise genç kıza "Allah razı olsun. Sevenlerin çok olsun inşallah. İnşallah Ankara'da veya Denizli'de görüşme fırsatını buluruz" şeklinde karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesiyle görüştü
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Recep Tayyip Erdoğan, Engelliler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesiyle görüştü - Son Dakika


10:22
Eski dostlar rakip oldu! İşte 7 gollü çılgın maçın kazananı Eski dostlar rakip oldu! İşte 7 gollü çılgın maçın kazananı
09:42
Esat Oktay Yıldıran kimdir? Tanıyanların 'işkence' anıları tüyler ürpertiyor Esat Oktay Yıldıran kimdir? Tanıyanların "işkence" anıları tüyler ürpertiyor
09:32
Panathinaikos ile anlaşan Fatih Terim'e Yunan basınından ilginç tepki Panathinaikos ile anlaşan Fatih Terim'e Yunan basınından ilginç tepki
09:12
Yem karma makinesine düşen çoban feci şekilde hayatını kaybetti Yem karma makinesine düşen çoban feci şekilde hayatını kaybetti
09:06
Eylül Öztürk, hakkında asılsız haberler yaptığını söylediği Emrullah Erdinç'e tazminat davası açacak Eylül Öztürk, hakkında asılsız haberler yaptığını söylediği Emrullah Erdinç'e tazminat davası açacak
09:05
Starbucks bardağı nedeniyle işi sonlanan spiker Meltem Günay: Bardağı orada unuttum, hepsi bu Starbucks bardağı nedeniyle işi sonlanan spiker Meltem Günay: Bardağı orada unuttum, hepsi bu
08:14
Almanya'nın aradığı organize suç örgütü lideri Schroeder, İstanbul'da ele geçirildi Almanya'nın aradığı organize suç örgütü lideri Schroeder, İstanbul'da ele geçirildi
08:10
İYİ Parti'nin Ankara adayı kim olacak? Oktay Vural, adaylık açıklaması yaptı İYİ Parti'nin Ankara adayı kim olacak? Oktay Vural, adaylık açıklaması yaptı

Son Dakika
10:22 Eski dostlar rakip oldu! İşte 7 gollü çılgın maçın kazananı
09:42 Esat Oktay Yıldıran kimdir? Tanıyanların "işkence" anıları tüyler ürpertiyor
09:32 Panathinaikos ile anlaşan Fatih Terim'e Yunan basınından ilginç tepki
09:12 Yem karma makinesine düşen çoban feci şekilde hayatını kaybetti
09:06 Eylül Öztürk, hakkında asılsız haberler yaptığını söylediği Emrullah Erdinç'e tazminat davası açacak
09:05 Starbucks bardağı nedeniyle işi sonlanan spiker Meltem Günay: Bardağı orada unuttum, hepsi bu
08:14 Almanya'nın aradığı organize suç örgütü lideri Schroeder, İstanbul'da ele geçirildi
08:10 İYİ Parti'nin Ankara adayı kim olacak? Oktay Vural, adaylık açıklaması yaptı
08:06 Kobra Murat, uçakta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 10:24:31. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesiyle görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement