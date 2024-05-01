Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta meydana gelen askeri araç devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş, Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen ve Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Sözleşmeli Er Rıdvan Gürsoy'un ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi. Erdoğan, ailelere başsağlığı dileklerini ileterek, acılarını paylaştığını belirtti.

01.05.2024 15:53  Güncelleme: 15:55
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş ve Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen ile Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda geçirdiği kazada yaralanarak tedavi gördüğü hastanede şehit olan Sözleşmeli Er Rıdvan Gürsoy'un ailelerine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: AA

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