Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ormancının babasıyla telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında şehit olan Tolunay Kocaman'ın babasıyla telefonla görüşerek başsağlığı diledi.

Yangına müdahale ederken şehit olan 28 yaşındaki Kocaman'ın cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Seyitgazi ilçesi Kümbet Mezarlığı'na defnedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze töreni sırasında Kocaman'ın babası Hüseyin Kocaman'la telefonla görüştü. Erdoğan telefon görüşmesinde şehidin babasına başsağlığı ve sabır diledi.

Cenaze törenine katılan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay da Kocaman ailesinin acısını paylaşarak, başsağlığı dileğinde bulundu. Oktay, defin işleminin ardından şehidin tabutuna sarılı olan Türk bayrağını aileye teslim etti.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayan ve Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyü yakınlarına ulaşan orman yangınına müdahale sırasında dün 5 orman çalışanı ve 5 AKUT mensubu şehit olmuştu.