Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Sözleşmeli Er Evcin\'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in Eskişehir'deki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Şehit Tunahan Evcin'in ailesine yapılan ziyarete ilişkin İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in Eskişehir'deki ailesine taziye ziyaretinde bulundu" denildi.