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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Sözleşmeli Er Evcin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Sözleşmeli Er Evcin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in Eskişehir'deki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Sözleşmeli Er Evcin\'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu
28.01.2024 - 20:51,
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in Eskişehir'deki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Şehit Tunahan Evcin'in ailesine yapılan ziyarete ilişkin İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in Eskişehir'deki ailesine taziye ziyaretinde bulundu" denildi.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Sözleşmeli Er Evcin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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