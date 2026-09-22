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22.09.2026 04:05:47. #.0.2#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selam'ı kabulünde, zor zamanlarda Türkiye'nin Lübnan halkının yanında olmaya, Lübnan'a insani yardım ve tıbbi destek göndermeye devam edeceğini belirtti - Son Dakika
SON DAKİKA : Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selam'ı kabulünde, zor zamanlarda Türkiye'nin Lübnan halkının yanında olmaya, Lübnan'a insani yardım ve tıbbi destek göndermeye devam edeceğini belirtti - Son Dakika