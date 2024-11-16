Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezai Karakoç\'u andı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, şair Sezai Karakoç'u ölüm yıl dönümünde andı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ortaya koyduğu müstesna eserlerle edebiyatımızda derin izler bırakan diriliş şairimiz Sezai Karakoç'u ebediyete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum" dedi.
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