Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sıfır Atık) Hareketin başladığı 2017'de yüzde 13 civarında olan ulusal geri kazanım oranımız 2025 yıl sonu itibarıyla yüzde 40'a yaklaştı"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sıfır Atık) Hareketin başladığı 2017'de yüzde 13 civarında olan ulusal geri kazanım oranımız 2025 yıl sonu itibarıyla yüzde 40'a yaklaştı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sıfır Atık) Hareketin başladığı 2017'de yüzde 13 civarında olan ulusal geri kazanım oranımız 2025 yıl sonu itibarıyla yüzde 40'a yaklaştı"
Kaynak: AA