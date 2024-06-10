Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüşecek

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HABER: SENEM BÜYÜKTANIR

(ANKARA)- Ayşe Ateş'in ANKA Haber Ajansı'na verdiği bilgiye göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki günlerde Ayşe Ateş ile görüşecek.

Suikat sonucu yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş yaklaşık bir yıldır Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan görüşme talep ettiğini açıkladı. Resmi ve gayriresmi şekilde diyalog zemini yaratmaya çalıştığını dile getiren Ayşe Ateş, bugün CHP Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada Erdoğan'ın görüşme talebini kabul ettiğini dile getirdi.

Erdoğan'ın görüşmeyi kabul ettiğini fakat MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Bunların sırtını sıvazlamayın bunları korumayın" mesajı üzerine iptal edildiğini söyleyen Ateş, Özel'in Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 11 Haziran'da yapacağı görüşmede konunun gündeme gelmesini beklediğini açıklamıştı.

Haberlerin ardından yaşanan gelişmeye göre Erdoğan, Ayşe Ateş ile bir araya gelecek. Ayşe Ateş'in ANKA Haber Ajansı'na verdiği bilgiye göre görüşme önümüzdeki günlerde yapılacak.