Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Fico\'yu kabul edecek

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İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Robert Fico'yu kabul edeceğini duyurdu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 20 Ocak Pazartesi günü ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecek olan Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Robert Fico ve heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Fico'yu daveti vesilesiyle yapılacak olan ziyarette gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye ile Slovakya arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak olup, Türkiye- Avrupa Birliği ilişkileri dahil olmak üzere güncel bölgesel ve küresel konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır. Ziyaret vesilesiyle, Türkiye ile Slovakya arasındaki ilişkileri 'stratejik ortaklık' düzeyine çıkaracak Ortak Bildiri başta olmak üzere muhtelif alanlarda anlaşmaların imzalanması gündemdedir" dedi.