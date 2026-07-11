Erdoğan Srebrenitsa Soykırımı'nı andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenleri andı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihin gördüğü en vahşi soykırımlardan biri olan Srebrenitsa'nın 31'inci yılında, katledilen tüm Boşnak kardeşlerimizi rahmetle ve hüzünle yad ediyorum. Şehitlerimizin aziz hatıralarını saygıyla anıyor, ailelerine ve yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Srebrenitsa'yı asla unutmayacağız." ifadelerini kullandı.
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