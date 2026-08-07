Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için Suudi Arabistan'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak, Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

Erdoğan'ı burada Mekke Bölge Emir Yardımcısı Mişal bin Abdulaziz Al Saud, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler ile Cidde Başkonsolosu Mustafa Ünal karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra kara yoluyla Mekke'ye hareket etti.

Erdoğan, çalışma ziyareti çerçevesinde, Mekke'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir araya gelecek.