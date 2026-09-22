Cumhurbaşkanı Erdoğan, Takaiçi'yi kabulünde, ikili ticaret hacmini artırma potansiyelinin bulunduğunu, enerji, altyapı ve savunma sanayii alanlarında işbirliğinin önemini belirttiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Takaiçi'yi kabulünde, ikili ticaret hacmini artırma potansiyelinin bulunduğunu, enerji, altyapı ve savunma sanayii alanlarında işbirliğinin önemini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Takaiçi'yi kabulünde, ikili ticaret hacmini artırma potansiyelinin bulunduğunu, enerji, altyapı ve savunma sanayii alanlarında işbirliğinin önemini belirtti
Kaynak: AA