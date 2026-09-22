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23.09.2026 01:27:59. #7.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Takaiçi'yi kabulünde, Türkiye'nin barış için gayret gösterdiğini, savaşların tahrip ettiği Suriye, Gazze ve Ukrayna'nın yeniden imarının önemini vurguladı - Son Dakika
SON DAKİKA : Cumhurbaşkanı Erdoğan, Takaiçi'yi kabulünde, Türkiye'nin barış için gayret gösterdiğini, savaşların tahrip ettiği Suriye, Gazze ve Ukrayna'nın yeniden imarının önemini vurguladı - Son Dakika