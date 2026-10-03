Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Talep etmeleri durumunda dostlarımızın da savunma ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Dostlarımız ne kadar güçlü olursa o derece kuvvetli olacağımıza inanıyoruz"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Talep etmeleri durumunda dostlarımızın da savunma ihtiyaçlarını karşılıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Talep etmeleri durumunda dostlarımızın da savunma ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Dostlarımız ne kadar güçlü olursa o derece kuvvetli olacağımıza inanıyoruz"
Kaynak: AA